Сенчик (Смоляр) Екатерина Ивановна
женский, родилась 27.11.1837, Verkhy, Volyn, Ukraine
умерла 21.02.1895, Verkhy, Volyn, Ukraine
Супруги
Сенчик Никита Иванович1839 г.р.
Дети
Сенчик-Ворошик Леонтий Никитович1871 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Verkhy, Volyn, Ukraine
Бракосочетание
19.01.1858
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сенчик-Ворошик Леонтий Никитович
Отец ребёнка: Сенчик Никита Иванович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
21.02.1895
Verkhy, Volyn, Ukraine