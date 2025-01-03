Сенчик (Смоляр) Екатерина Ивановна 27.11.1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Сенчик (Смоляр) Екатерина Ивановна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 27.11.1837, Verkhy, Volyn, Ukraine

умерла 21.02.1895, Verkhy, Volyn, Ukraine

Супруги
Сенчик Никита Иванович1839 г.р.
Дети
Сенчик-Ворошик Леонтий Никитович1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Verkhy, Volyn, Ukraine

Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Сенчик Никита Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1871

Сын: Сенчик-Ворошик Леонтий Никитович

Отец ребёнка: Сенчик Никита Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
21.02.1895
Verkhy, Volyn, Ukraine

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