Витер Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витер Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валуйская (Витер) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Витер (Муратова) Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витер (Муратова) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витер Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Витер (Муратова) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витер Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Витер (Муратова) Раиса Петровна

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