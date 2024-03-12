Вагатов Кузьма Николаевич
Место рождениястойбище Осётное (р. Курьёх), Белоярский район, ХМАО-Югра
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
стойбище Осётное (р. Курьёх), Белоярский район, ХМАО-Югра
Рождение ребёнка
12.12.1938
Дочь: Вылла Екатерина Кузьминична
в тундре за Нумто, но записана в д. Юильск
Рождение ребёнка
10.07.1941
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Тышкевич Галина Кузьминична
Юильск, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1946
Сын: Вагатов Александр
Рождение ребёнка
1948
Сын: Вагатов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лозямова Валентина Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагатов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагатов ?
Смерть
Неизвестно