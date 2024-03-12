Вагатов Кузьма Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагатов Кузьма Николаевич

Место рождения

стойбище Осётное (р. Курьёх), Белоярский район, ХМАО-Югра

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

стойбище Осётное (р. Курьёх), Белоярский район, ХМАО-Югра
Рождение ребёнка
12.12.1938

Дочь: Вылла Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

в тундре за Нумто, но записана в д. Юильск
Рождение ребёнка
10.07.1941

Сын: Вагатов Прокопий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Тышкевич Галина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Юильск, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1944

Сын: Вагатов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Вагатов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Вагатов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Лозямова Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагатов ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагатов ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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