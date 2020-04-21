Смирнова (Вострикова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1930
Дата смерти21.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Вениамин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Вениамин Иванович
Смерть
21.04.2020
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область