Смирнова (Вострикова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Вострикова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1930

Дата смерти

21.04.2020

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930

Отец: Востриков Александр Иванович

Мать: Вострикова Агафья Александровна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Вениамин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Вениамин Иванович

Смерть
21.04.2020
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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