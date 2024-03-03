Акилина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Клочкова Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Клочков Михайла - меньшой Давыдов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Клочкова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Клочков Михайла - меньшой Давыдов
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Клочков Михайла - меньшой Давыдов
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Клочков Михайла - меньшой Давыдов
Смерть
Неизвестно