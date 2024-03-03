Акилина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Михайлова

Акилина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Михайла - меньшой Давыдов

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Клочкова Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Клочков Михайла - меньшой Давыдов

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Клочкова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Клочков Михайла - меньшой Давыдов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Клочков Егор Михайлович

Отец ребёнка: Клочков Михайла - меньшой Давыдов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Клочков Федор Михайлов

Отец ребёнка: Клочков Михайла - меньшой Давыдов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.