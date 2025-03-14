Ледянкина (Кичина) Мария Михайловна Около 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ледянкина (Кичина) Мария Михайловна

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

женский, родилась Около 1841, Долматово, Костромской уезд, Костромская область

умерла Неизвестно, Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Отец
Кичин Михаил ИвановичОколо 1813 г.р.
Супруги
Ледянкин Василий АндреевичОколо 1841 г.р.
Дети
Антонова (Ледянкина) Параскева Васильевна13.10.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Кичин Михаил Иванович

Мать: не указана

Долматово, Костромской уезд, Костромская область

Бракосочетание
09.02.1862

Муж: Ледянкин Василий Андреевич

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
13.10.1863

Дочь: Антонова (Ледянкина) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Ледянкин Василий Андреевич

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно
Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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