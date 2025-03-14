Ледянкина (Кичина) Мария Михайловна
женский, родилась Около 1841, Долматово, Костромской уезд, Костромская область
умерла Неизвестно, Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ОтецКичин Михаил ИвановичОколо 1813 г.р.
Супруги
Ледянкин Василий АндреевичОколо 1841 г.р.
Дети
Антонова (Ледянкина) Параскева Васильевна13.10.1863 г.р.
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Рождение
Около 1841
Отец: Кичин Михаил Иванович
Мать: не указана
Долматово, Костромской уезд, Костромская область
Бракосочетание
09.02.1862
Рождение ребёнка
13.10.1863
Дочь: Антонова (Ледянкина) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Ледянкин Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно