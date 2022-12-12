Лившиц Бенедикт Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лившиц Бенедикт Константинович

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

06.01.1887

Дата смерти

21.09.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Место жительства
С 1887 по 1907
Одесса, Украина
Место жительства
С 1907 по 1912
Киев
Место жительства
С 1912 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1922
Киев, Украина
Место жительства
С 1922 по 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.09.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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