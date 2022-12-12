Лившиц Бенедикт Константинович
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения06.01.1887
Дата смерти21.09.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Место жительства
С 1887 по 1907
Одесса, Украина
Место жительства
С 1907 по 1912
Киев
Место жительства
С 1912 по 1915
Место жительства
С 1915 по 1922
Киев, Украина
Место жительства
С 1922 по 1938
Смерть
21.09.1938