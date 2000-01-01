Костромин Илья Егорович
Место рожденияпочинок Кугунур Ирмучашской волости Уржумского уезда Вятской губернии
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Кугунур Ирмучашской волости Уржумского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.
Мать ребёнка: не указана
деревня Кугунур Уржумский уезд Вятской губернии
Смерть
Неизвестно