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Костромин Илья Егорович

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Место рождения

починок Кугунур Ирмучашской волости Уржумского уезда Вятской губернии

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Кугунур Ирмучашской волости Уржумского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.

Сын: Костромин Захар Ильич

Мать ребёнка: не указана

деревня Кугунур Уржумский уезд Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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