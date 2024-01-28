Козлова (Вонюхова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.2009
Дочь: Козлова Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Викторович
Рождение ребёнка
24.09.2015
Дочь: Козлова Кира Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Викторович
Рождение ребёнка
22.01.2023
Сын: Козлов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Викторович