Козлова (Вонюхова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Вонюхова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Викторович

Рождение ребёнка
24.01.2009

Дочь: Козлова Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Викторович

Рождение ребёнка
24.09.2015

Дочь: Козлова Кира Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Викторович

Рождение ребёнка
22.01.2023

Сын: Козлов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Викторович

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