Киселёва (Старчикова) Феодосия Агафониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва (Старчикова) Феодосия Агафониковна

Киселёва (Старчикова) Феодосия Агафониковна

avatar

Место рождения

Соколовка, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1861 и 1863

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
02.07.1882

Муж: не указан

Преображенская церковь
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович

Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Киселёв Степан Фёдорович

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
05.01.1892

Сын: Киселёв Иван Степанович

Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Киселёв Василий Степанович

Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
15.11.1902

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
08.03.1904

Сын: Киселёв Ефим Степанович

Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close