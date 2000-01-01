Киселёва (Старчикова) Феодосия Агафониковна
Место рожденияСоколовка, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1861 и 1863
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
02.07.1882
Муж: не указан
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович
Бракосочетание
02.02.1886
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
05.01.1892
Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Киселёв Василий Степанович
Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
15.11.1902
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
08.03.1904
Отец ребёнка: Киселёв Степан Фёдорович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897