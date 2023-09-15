Дергачев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1937

Сын: Дергачев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Дергачева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергачев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Дергачева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дергачева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Дергачева Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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