Дергачев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1937
Сын: Дергачев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Дергачева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дергачева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дергачева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Дергачева Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно