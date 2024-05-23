Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Евдоким Кириллович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Муллин Матвей Евдокимович

Отец ребёнка: Муллин Евдоким Кириллович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Муллин Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Муллин Евдоким Кириллович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Муллина Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Муллин Евдоким Кириллович

Смерть
Неизвестно

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