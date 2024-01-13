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Petrovich Петр Иосифович

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Место рождения

Pinsk, Pinsk District, Brest Region, Belarus

Дата рождения

23.08.1875

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1875

Отец: Петрович Иосиф Михайлович

Мать: Petrovich Mikhalina Григорьевна

Pinsk, Pinsk District, Brest Region, Belarus
Образование
С 1893 по 1900
Минская духовная семинария
Минская духовная семинария
Образование
1900
Минская духовная семинария, разряд 2
(Сведения с сайта http://www.pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/4881/)
Работа или профессия
С 1903 по 1929
Якимовичский приход Речицкого уезда Минской губернии
приходской священник
Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Петрович Vasil

Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna

д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
21.04.1906

Дочь: Бурлак Вера

Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna

Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: Фалинская Ольга

Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna

Рождение ребёнка
16.04.1909

Дочь: Петрович Лидия

Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna

Якiмавiчы, Баранавіцкі раён, Брэсцкая вобласць, Belarus
Родилась в семье сельского православного священника.
Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Петрович Александр

Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna

д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Петрович Алексей

Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna

д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
07.11.1912

Дочь: Петрович Зинаида

Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna

д.Якимовичи Калинковичского р-на Гомельской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Петрович Олег

Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna

г.п. Брагин Гомельской обл, БССР
Развод
23.12.1929

Жена: Давидовская Feofania Markovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидовская Feofania Markovna

Смерть
1942
г. Омск, СССР
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