Petrovich Петр Иосифович
Место рожденияPinsk, Pinsk District, Brest Region, Belarus
Дата рождения23.08.1875
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1875
Pinsk, Pinsk District, Brest Region, Belarus
Образование
С 1893 по 1900
Минская духовная семинария
Минская духовная семинария
Образование
1900
Минская духовная семинария, разряд 2
(Сведения с сайта http://www.pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/4881/)
Работа или профессия
С 1903 по 1929
Якимовичский приход Речицкого уезда Минской губернии
приходской священник
Рождение ребёнка
26.07.1904
Сын: Петрович Vasil
Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna
д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
21.04.1906
Дочь: Бурлак Вера
Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: Фалинская Ольга
Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna
Рождение ребёнка
16.04.1909
Дочь: Петрович Лидия
Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna
Якiмавiчы, Баранавіцкі раён, Брэсцкая вобласць, Belarus
Родилась в семье сельского православного священника.
Рождение ребёнка
14.01.1911
Сын: Петрович Александр
Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna
д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
14.11.1911
Сын: Петрович Алексей
Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna
д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
07.11.1912
Дочь: Петрович Зинаида
Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna
д.Якимовичи Калинковичского р-на Гомельской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1915
Сын: Петрович Олег
Мать ребёнка: Давидовская Feofania Markovna
г.п. Брагин Гомельской обл, БССР
Развод
23.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
г. Омск, СССР