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Захаров Василий Петрович

Место рождения

Дидерево

Дата рождения

30.01.1909

Дата смерти

03.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1909

Отец: Захаров Петр Алексеевич

Мать: Захарова Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Клавдия Егоровна

Рождение ребёнка
13.08.1947

Сын: Захаров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Егоровна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Егоровна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Егоровна

Смерть
03.08.1984
Бронницы, Бронницы, Московская область

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