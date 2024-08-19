Захаров Василий Петрович
Место рожденияДидерево
Дата рождения30.01.1909
Дата смерти03.08.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1947
Сын: Захаров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Захарова Клавдия Егоровна
Рождение ребёнка
30.09.1950
Рождение ребёнка
12.02.1952
Смерть
03.08.1984