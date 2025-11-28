Мурзиков Егор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мурзиков Егор Иванович

Автор
Сo
osipovi.s@yandex.ru С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Мурзиков ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна1821 г.р.
Дети
Мурзикова Стефанида Егоровна10.12.1846 г.р.
Мурзикова Мария Егоровна01.04.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурзиков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1845

Жена: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
10.12.1846

Дочь: Мурзикова Стефанида Егоровна

Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
01.04.1849

Дочь: Мурзикова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна

Кизильская станица

Рождение ребёнка
06.10.1851

Сын: Мурзиков Яков Егорович

Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
25.03.1854

Сын: Мурзиков Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
05.10.1859

Дочь: Мурзиков Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
11.01.1862

Дочь: Мурзикова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна

Бракосочетание
21.01.1870

Жена: не указана

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
Неизвестно

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