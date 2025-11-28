Мурзиков Егор Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецМурзиков ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Мурзикова Стефанида Егоровна10.12.1846 г.р.
Мурзикова Мария Егоровна01.04.1849 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурзиков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1845
Рождение ребёнка
10.12.1846
Дочь: Мурзикова Стефанида Егоровна
Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
01.04.1849
Дочь: Мурзикова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна
Кизильская станица
Рождение ребёнка
06.10.1851
Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
25.03.1854
Сын: Мурзиков Гавриил Егорович
Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
05.10.1859
Дочь: Мурзиков Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
11.01.1862
Дочь: Мурзикова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Мурзикова (Смирнова) Матрена Егоровна
Бракосочетание
21.01.1870
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно