Корнева Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 06.07.1977

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 06.07.1977

Отец: Корнев Алексей Владимирович

Мать: не указана

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