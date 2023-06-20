Коврижных Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Егорович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1827

Сын: Коврижных Иван Ларионович

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Егорович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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