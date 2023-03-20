(Петрова) Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Екатерина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Петров Трофим Григорьевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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