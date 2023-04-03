Банникова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Банников Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Отец ребёнка: Банников Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Николай Федорович

Отец ребёнка: Банников Федор Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1925

Сын: Банников Иван Федорович

Отец ребёнка: Банников Федор Иванович

Черемушки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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