Банникова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Банников Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Отец ребёнка: Банников Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Николай Федорович
Отец ребёнка: Банников Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1925
Отец ребёнка: Банников Федор Иванович
Черемушки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область