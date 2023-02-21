Забирова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забирова Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забиров Виктор Романович

Мать: Забирова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
28.02.1986

Сын: Данилов Константин Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Никита Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Денис Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Вячеслав

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