Забирова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1986
Сын: Данилов Константин Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Никита Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Денис Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Вячеслав