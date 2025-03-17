Горло Варвара Федоровна
женский, родилась 1899, Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
умерла Неизвестно
ОтецГорло Федор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьЛысенко Агрипина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ковалев Митрофан Иванович1898 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Горло Федор Иванович
Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ковалева (Ковалева) Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Ковалев Митрофан Иванович
Летяхи
Смерть
Неизвестно