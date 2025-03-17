Горло Варвара Федоровна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горло Варвара Федоровна

Автор
ДС
Савин Д.

женский, родилась 1899, Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

умерла Неизвестно

Отец
Горло Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Лысенко Агрипина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ковалев Митрофан Иванович1898 г.р.
Дети
Ковалева (Ковалева) Александра Митрофановна1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Горло Федор Иванович

Мать: Лысенко Агрипина Дмитриевна

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ковалева (Ковалева) Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Ковалев Митрофан Иванович

Летяхи

Смерть
Неизвестно

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