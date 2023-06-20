Коврижных (Лобанова) Васса Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Лобанова) Васса Коврижных

Место рождения

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
23.12.1870

Сын: Коврижных Евфимий

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

д. Коврижной
Рождение ребёнка
10.01.1872

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
29.09.1873

Дочь: Иустина

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Коврижных Афанасий Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Коврижных мертворожденный - близнец Мирона

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Коврижных Мирон Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

д. Коврижная
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коврижных Федор Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Коврижных Тихон Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

д. Егоренки
Рождение ребёнка
23.08.1886

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных

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