Коврижных (Лобанова) Васса Коврижных
Место рожденияд. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Дата рождения1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1870
Сын: Коврижных Евфимий
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
д. Коврижной
Рождение ребёнка
10.01.1872
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
29.09.1873
Дочь: Иустина
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
16.01.1877
Сын: Коврижных Афанасий Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Коврижных мертворожденный - близнец Мирона
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Коврижных Мирон Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
д. Коврижная
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коврижных Федор Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Коврижных Тихон Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
д. Егоренки
Рождение ребёнка
23.08.1886
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Харитон Коврижных