Фёдоров Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.2003

Сын: Фёдоров Ярослав Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2009

Сын: Федоров Илья Александрович

Мать ребёнка: Соляная Ирина

Рождение ребёнка
27.04.2011

Сын: Федоров Семён Александрович

Мать ребёнка: Соляная Ирина

Рождение ребёнка
18.02.2018

Сын: Федоров Серафим Александрович

Мать ребёнка: Соляная Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соляная Ирина

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