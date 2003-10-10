Фёдоров Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.2003
Сын: Фёдоров Ярослав Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.2009
Сын: Федоров Илья Александрович
Мать ребёнка: Соляная Ирина
Рождение ребёнка
27.04.2011
Сын: Федоров Семён Александрович
Мать ребёнка: Соляная Ирина
Рождение ребёнка
18.02.2018
Сын: Федоров Серафим Александрович
Мать ребёнка: Соляная Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соляная Ирина