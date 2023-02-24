Храмов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмов Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

01.01.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1952

Жена: Храмова Мария Матвеевна

Дубовский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
01.01.1963
Чурикасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
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