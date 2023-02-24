Храмов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти01.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1952
Жена: Храмова Мария Матвеевна
Дубовский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
01.01.1963
Чурикасы, Моргаушский район, Чувашская Республика