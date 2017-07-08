Юрьева (Асташкина) Надежда Андреевна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения16.10.1936
Дата смерти08.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрьев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1965
Дочь: Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Юрьев Владимир Иванович
Смерть
08.07.2017