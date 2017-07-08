Юрьева (Асташкина) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Асташкина) Надежда Андреевна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

16.10.1936

Дата смерти

08.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1936

Отец: Асташкин Андрей Григорьевич

Мать: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрьев Владимир Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрьев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1965

Дочь: Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Юрьев Владимир Иванович

Смерть
08.07.2017

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