Фотлер Ойген — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФотлер Ойген

Фотлер Ойген

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фотлер Елизавета Ойген

Мать ребёнка: Фотлер Елизавета Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фотлер Гильда Ойген

Мать ребёнка: Фотлер Елизавета Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фотлер Вилли Ойген

Мать ребёнка: Фотлер Елизавета Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фотлер Ольга Ойген

Мать ребёнка: Фотлер Елизавета Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотлер Елизавета Давыдовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close