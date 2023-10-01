Фотлер Ойген
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фотлер Елизавета Ойген
Мать ребёнка: Фотлер Елизавета Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фотлер Гильда Ойген
Мать ребёнка: Фотлер Елизавета Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фотлер Вилли Ойген
Мать ребёнка: Фотлер Елизавета Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фотлер Ольга Ойген
Мать ребёнка: Фотлер Елизавета Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно