Gołębiewska,Bartoszek (Owsianka) Józefa
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk akt 97/1865
Дата рождения31.07.1865
Дата смерти24.04.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1865
Trzcianka/Brańszczyk akt 97/1865
Бракосочетание
16.09.1890
Муж: Gołębiewski Adam
Trzcianka/Brańszczyk akt 34/1890
Бракосочетание
12.02.1900
Муж: Bartoszek Marcin
Brańszczyk akt 16/1900
Смерть
24.04.1919
Trzcianka/Brańszczyk akt 53/1919