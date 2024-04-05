Gołębiewska,Bartoszek (Owsianka) Józefa 31.07.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gołębiewska,Bartoszek (Owsianka) Józefa

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk akt 97/1865

Дата рождения

31.07.1865

Дата смерти

24.04.1919

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1845 г.р.

Муж

Около 1849 г.р.
Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1865

Отец: Owsianka Szymon

Мать: Owsianka (Szerzeń) Marianna Jadwiga

Trzcianka/Brańszczyk akt 97/1865
Бракосочетание
16.09.1890

Муж: Gołębiewski Adam

Trzcianka/Brańszczyk akt 34/1890
Бракосочетание
12.02.1900

Муж: Bartoszek Marcin

Brańszczyk akt 16/1900
Смерть
24.04.1919
Trzcianka/Brańszczyk akt 53/1919

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