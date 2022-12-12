Зубова (Турутина) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Турутина) Евгения Петровна

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Место рождения

Караганда, Казахстан

Дата рождения

30.01.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Караганда, Казахстан
Рождение ребёнка
12.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизонов Вячеслав Викторович

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
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