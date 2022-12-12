Зубова (Турутина) Евгения Петровна
Место рожденияКараганда, Казахстан
Дата рождения30.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Караганда, Казахстан
Рождение ребёнка
12.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сизонов Вячеслав Викторович
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область