Петухов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1928
Дочь: Няттиева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Петухова Фекла
д. Фоминская шокшинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Петухова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петухова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Фекла
Смерть
Неизвестно