Петухов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1928

Дочь: Няттиева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Петухова Фекла

д. Фоминская шокшинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Петухова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Петухова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Фекла

Смерть
Неизвестно
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