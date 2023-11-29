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Вяткин Абрам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Вяткин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1826

Дочь: (Вяткина) Афанасия Аврамова

Мать ребёнка: Вяткина Лукерья Козьмовна

Бракосочетание
23.04.1828

Жена: Вяткина Лукерья Козьмовна

Зебеи | ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.36 | https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/687052
Рождение ребёнка
21.05.1828

Сын: Вяткин Иван Абрамович

Мать ребёнка: Вяткина Лукерья Козьмовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Вяткина) Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Вяткина Лукерья Козьмовна

Рождение ребёнка
13.03.1833

Дочь: Калинина (Вяткина) Дарья Абрамовна

Мать ребёнка: Вяткина Лукерья Козьмовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Вяткин Евстафий Абрамович

Мать ребёнка: Вяткина Лукерья Козьмовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Вяткина) Марфа Абрамовна

Мать ребёнка: Вяткина Лукерья Козьмовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Вяткин Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Вяткина Лукерья Козьмовна

Смерть
Неизвестно

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