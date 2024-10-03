Филатов Яков
Место рожденияермаково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1910
Дочь: Салманова (Филатова) Лукерья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно