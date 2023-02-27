(Рогозина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Илья

Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Рогозин Лукьян

Отец ребёнка: Рогозин Илья

Смерть
Неизвестно

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