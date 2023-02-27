(Рогозина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Илья
Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1768
Сын: Рогозин Лукьян
Отец ребёнка: Рогозин Илья
Смерть
Неизвестно