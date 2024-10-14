Афонин Тимофей Павлович 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Афонин Тимофей Павлович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1884

умер Неизвестно

Отец
Афонин Павел Афанасьевич1859 г.р.
Мать
Афонина Дарья ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Афонина (Федунова) Анна Васильевна1885 г.р.
Дети
(Афонина) Надежда Тимофеевна14.09.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Афонин Павел Афанасьевич

Мать: Афонина Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина (Федунова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1904

Дочь: (Афонина) Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Афонина (Федунова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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