Афонин Тимофей Павлович
мужской, родился 1884
умер Неизвестно
ОтецАфонин Павел Афанасьевич1859 г.р.
МатьАфонина Дарья ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Афонина (Федунова) Анна Васильевна1885 г.р.
Дети
(Афонина) Надежда Тимофеевна14.09.1904 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Афонин Павел Афанасьевич
Мать: Афонина Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1904
Дочь: (Афонина) Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Афонина (Федунова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно