Селезнёв Василий
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Селезнёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селезнёва) Марфа
Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селезнёва) Матрона
Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селезнёва) Ефросинья
Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Василий
Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Дмитрий
Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селезнёва) Дарья
Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селезнёва Евфимия
Военная служба
Неизвестно
Урядник (с 1896?) 11 Донского казачьего полка (?)
Рождение ребёнка
14.11.1901
Дочь: (Селезнёва) Анна
Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия
Рождение ребёнка
25.09.1911
Дочь: Лукашова (Селезнёва) Александра
Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия
Смерть
Неизвестно