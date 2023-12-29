Селезнёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёв Василий

Место рождения

Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Селезнёв Василий

Мать: не указана

Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селезнёва) Марфа

Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селезнёва) Матрона

Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селезнёва) Ефросинья

Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Василий

Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Дмитрий

Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селезнёва) Дарья

Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва Евфимия

Военная служба
Неизвестно
Урядник (с 1896?) 11 Донского казачьего полка (?)
Рождение ребёнка
14.11.1901

Дочь: (Селезнёва) Анна

Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия

Рождение ребёнка
25.09.1911

Дочь: Лукашова (Селезнёва) Александра

Мать ребёнка: Селезнёва Евфимия

Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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