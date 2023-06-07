Щербина Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Щербина Петр Васильевич

Мать: Щербина Матрена

Смерть
2008
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