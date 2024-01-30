Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Филипп Степанович

Отец ребёнка: Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Аф.я

Отец ребёнка: Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ермолай Степанович

Отец ребёнка: Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Анофрий Степанович

Отец ребёнка: Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Савелий Степанович

Отец ребёнка: Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Антон Степанович

Отец ребёнка: Степан Дмитриевич

Задорье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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