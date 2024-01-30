Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филипп Степанович
Отец ребёнка: Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Аф.я
Отец ребёнка: Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ермолай Степанович
Отец ребёнка: Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Анофрий Степанович
Отец ребёнка: Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Савелий Степанович
Отец ребёнка: Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Антон Степанович
Отец ребёнка: Степан Дмитриевич
Задорье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно