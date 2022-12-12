Сампир Панас Калеников
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Сампир Калэник
Мать: Сампир Маринка
Военная служба
09.03.1944
Сампир Панас Калеников Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1901 Дата призыва: 09.03.1944 Грицевский РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Грицевский р-н Дата призыв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сампир Анна В
Смерть
Неизвестно