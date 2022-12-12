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Сампир Панас Калеников

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Место рождения

Лотовка, Хмельницька область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сампир Калэник

Мать: Сампир Маринка

Лотовка, Хмельницька область
Военная служба
09.03.1944
Сампир Панас Калеников Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1901 Дата призыва: 09.03.1944 Грицевский РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Грицевский р-н Дата призыв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сампир Анна В

Смерть
Неизвестно
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