Лескова (Ахрамеева) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова (Ахрамеева) Анна Тихоновна

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Место рождения

д. Обухово Ульяновский район Калужской области

Дата рождения

07.11.1941

Дата смерти

15.08.2013

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941

Отец: Ахрамеев Тихон Кириллович

Мать: Ахрамеева Анна Федоровна

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
05.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесков Иван Степанович

д. Обухово города Калуги
Рождение ребёнка
25.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесков Иван Степанович

д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Рождение ребёнка
20.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесков Иван Степанович

д. Плетеневка Дзержинского района города Калуги
Рождение ребёнка
25.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесков Иван Степанович

д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Смерть
15.08.2013
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