Лескова (Ахрамеева) Анна Тихоновна
Место рожденияд. Обухово Ульяновский район Калужской области
Дата рождения07.11.1941
Дата смерти15.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
05.02.1962
д. Обухово города Калуги
Рождение ребёнка
25.03.1968
д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Рождение ребёнка
20.05.1969
д. Плетеневка Дзержинского района города Калуги
Рождение ребёнка
25.03.1975
д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Смерть
15.08.2013