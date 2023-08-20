Иванов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Яковлев Иван меншой
Мать: Спиридонова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Андреев Тимофей
Мать ребёнка: Васильева Марья
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Васильева Марья
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Андреев Василий
Мать ребёнка: Васильева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Марья
Смерть
Неизвестно