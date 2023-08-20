Иванов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Яковлев Иван меншой

Мать: Спиридонова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Андреев Тимофей

Мать ребёнка: Васильева Марья

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Васильева Марья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Андреев Василий

Мать ребёнка: Васильева Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Марья

Смерть
Неизвестно
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