Иванова Агрипина (Аграфена) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1897 по 1900
Отец ребёнка: Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич
Рождение ребёнка
11.02.1901
Отец ребёнка: Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич
Смерть
Неизвестно