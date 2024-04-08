Иванова Агрипина (Аграфена) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Агрипина (Аграфена) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич

Рождение ребёнка
С 1897 по 1900

Сын: Иванов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.02.1901

Сын: Иванов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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