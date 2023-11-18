Аксёнова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1934
Отец ребёнка: Аксёнов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Аксёнов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Аксёнов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Аксёнов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксёнов Егор Павлович
Смерть
1983