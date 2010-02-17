Архипов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1938
Дата смерти17.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1938
Рождение ребёнка
17.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Маргарита Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Маргарита Васильевна
Смерть
17.02.2010