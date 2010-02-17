Архипов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1938

Дата смерти

17.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1938

Отец: Архипов Василий Матвеевич

Мать: Архипова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
17.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Маргарита Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Маргарита Васильевна

Смерть
17.02.2010
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