Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна 04.08.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКапланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна

Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Республика Белоруссия, г.Могилев

Дата рождения

04.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1968

Отец: Пронтов Дмитрий

Мать: Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна

Республика Белоруссия, г.Могилев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капланов Николай Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бортпроводник, бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
г.Сочи
Рождение ребёнка
17.06.1992

Дочь: (Капланова) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Капланов Николай Алексеевич

г.Сочи
Рождение ребёнка
03.02.2003

Дочь: (Капланова) Вероника Николаевна

Отец ребёнка: Капланов Николай Алексеевич

г.Сочи

Мы используем куки для улучшения работы сайта.