Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна
Место рожденияРеспублика Белоруссия, г.Могилев
Дата рождения04.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1968
Республика Белоруссия, г.Могилев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бортпроводник, бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
г.Сочи
Рождение ребёнка
17.06.1992
Дочь: (Капланова) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Капланов Николай Алексеевич
г.Сочи
Рождение ребёнка
03.02.2003
Дочь: (Капланова) Вероника Николаевна
Отец ребёнка: Капланов Николай Алексеевич
г.Сочи