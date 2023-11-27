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(Плесовских) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Плесовских ? Гаврилович

Мать: Плесовских Матрёна Артемьевна

Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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