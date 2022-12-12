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Калмыкова Варвара Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Калмыков Николай Иванович

Отец ребёнка: Калмыков Иван Лукьянович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Иван Лукьянович

Домробод Ташкент Узбекистан
Смерть
1959
Ташкент УзССР
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