Калмыкова Варвара Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Калмыков Николай Иванович
Отец ребёнка: Калмыков Иван Лукьянович
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан
Смерть
1959
Ташкент УзССР