Шленский Иван Около 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шленский Иван

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1817

умер 30.03.1887, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Мать
Марфа СергеевнаОколо 1781 г.р.
Отец
Шленский ФилиппНеизвестно г.р.
Дети
Филиппов Анисим ИвановичОколо 1836 г.р.
(Филиппова) Устинья Ивановна1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Шленский Филипп

Мать: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Филиппов Анисим Иванович

Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Филиппова) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 24.11.1844

Сын: Филиппов (Шленский) Андрей

Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Филиппова) Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Филиппова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Филиппова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
30.03.1887
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Причина смерти: Естественная смерть/старость

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