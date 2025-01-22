Шленский Иван
мужской, родился Около 1817
умер 30.03.1887, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
МатьМарфа СергеевнаОколо 1781 г.р.
ОтецШленский ФилиппНеизвестно г.р.
Дети
Филиппов Анисим ИвановичОколо 1836 г.р.
(Филиппова) Устинья Ивановна1838 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1817
Отец: Шленский Филипп
Мать: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Филиппова) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 24.11.1844
Сын: Филиппов (Шленский) Андрей
Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Филиппова) Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Филиппова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Филиппова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Матрена Ивановна
Смерть
30.03.1887