Брюшинина Дарья Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюшинина Дарья Кондратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кальмина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Брюшинин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.08.1880

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Брюшинин Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюшинин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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