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Демина Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

11.02.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Христофор Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Демина) Любовь Христофоровна

Отец ребёнка: Демин Христофор Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1853

Дочь: (Демина) Ирина Христофоровна

Отец ребёнка: Демин Христофор Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1856

Сын: Демин Василий

Отец ребёнка: Демин Христофор Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Демин Василий родился через три года после смерти Христофора, был записан как незаконнорожденный. Но когда Василий женится в 1974 году, то он уже записан как "Василий Христофоров сын".
Смерть
11.02.1872
Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

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