Демина Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти11.02.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Демина) Любовь Христофоровна
Отец ребёнка: Демин Христофор Еремеевич
Рождение ребёнка
06.04.1853
Дочь: (Демина) Ирина Христофоровна
Отец ребёнка: Демин Христофор Еремеевич
Рождение ребёнка
28.01.1856
Сын: Демин Василий
Отец ребёнка: Демин Христофор Еремеевич
Демин Василий родился через три года после смерти Христофора, был записан как незаконнорожденный. Но когда Василий женится в 1974 году, то он уже записан как "Василий Христофоров сын".
Смерть
11.02.1872