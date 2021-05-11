Гусев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Василий Петрович

Гусев Василий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1958

Дата смерти

11.05.2021

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1958

Отец: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Мать: Гусева Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
30.06.1981

Сын: Гусев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.05.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close