Гусев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1958
Дата смерти11.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1958
Рождение ребёнка
30.06.1981
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.05.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область