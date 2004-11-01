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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1912
Дата смерти
?.11.2004
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
?
1945 г.р.
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1945
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Смерть
?.11.2004
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